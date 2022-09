The Last of Us Parte I ha una bilancia funzionante che svela il peso di Joel

Sappiamo quanta attenzione per i dettagli ponga Naughty Dog nelle sue opere, ed è per questo che i fan dello studio Sony vanno costantemente a caccia di segreti nascosti all'interno dei loro giochi. L'ultima scoperta è stata compiuta dall'utente Mitchell O'Brien, che ha condiviso una curiosità riguardante il recentissimo The Last of Us Parte I.

Come potete osservare tramite la clip che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il giocatore in questione è stato abbastanza curioso da salire su una bilancia posizionata all'interno di uno degli edifici presenti in The Last of Us Remake ed ha notato, con sua grande sorpresa, che è perfettamente funzionante. Nonostante le ambientazioni post-apocalittica e in preda al caos, questa bilancia è sopravvissuta ai duri anni di The Last of Us ed è ora in grado di dirci quanto pesa Joel.

Secondo quanto indica l'ago della bilancia, Joel totalizza all'incirca 90kg di peso. C'è da dire, però, che il nostro protagonsita porta in spalla uno zaino colmo di attrezzi, armi ed attrezzi vari, indispensabili per riuscire a sopravvivere tra gli infetti che popolano le strade degli Stati Uniti d'America. Quale che sia il vero peso, si tratta in ogni caso di un dettaglio davvero curioso, che ancora una volta testimonia di come Naughty Dog non lasci nulla al caso.

Se non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di The Last of Us Parte I, ora disponibile per PlayStation 5 ed in arrivo su PC in un secondo momento. Per scoprire ulteriori dettagli sul rifacimento del viaggio di Joel ed Ellie, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva a Naughty Dog.