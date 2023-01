The Last of Us Parte I fa il botto grazie alla serie tv: vendite aumentate del 305% in UK

Gli importanti consensi di critica e pubblico ottenuti fin qui dalla serie tv di The Last of Us stanno avendo ripercussioni positive sul franchiste di Naughty Dog. Già sapevamo che il successo della serie HBO ha spinto le vendite dei giochi di The Last of Us, ed ora arrivano maggiori dettagli dal Regno Unito.

Come rivelato da Christopher Dring di Games Industry, nell'ultima settimana The Last of Us Parte I ha visto crescere del 305% le proprie vendite sul suolo britannico, piazzandosi all'undicesimo posto della classifica relativa ai giochi di maggior successo commerciale nel Regno Unito. Il remake per PlayStation 5 (ed in arrivo su PC il prossimo 3 marzo) del capolavoro Naughty Dog non entra per poco in Top 10, ma è in ogni caso un balzo avanti molto considerevole per il gioco, che ormai da tempo non faceva registrare risultati particolari.

Al lancio avvenuto a settembre 2022 The Last of Us Parte 1 arrivò primo nella classifica UK, ma vendendo la metà di Saints Row (altro gioco di punta in quel periodo), per poi sparire dai radar un poco alla volta. La produzione HBO ha invece dato nuova linfa vitale non solo al remake, ma anche a The Last of Us Remastered per PS4 che, spiega Dring, ha avuto una crescita del 337% arrivando al sedicesimo posto dei titoli più venduti in UK.

Considerato che della serie televisiva sono attualmente andate in onda le prime due puntata, con ancora sette in arrivo, non è da escludere che i giochi PlayStation continuino a registrare vendite rilevanti anche nelle prossime settimane, e non solo nel Regno Unito.