The Last of Us, ma quale cancellazione! La serie TV sarebbe fantastica

Il difficile periodo di Warner Bros. Discovery, che ha deciso di cancellare il film di Batgirl, per il quale aveva già speso quasi cento milioni di dollari, e il sequel di Scoob, che secondo lo sceneggiatore era completo al 95%, ha fatto preoccupare anche i fan in trepidante attesa dello show televisivo di The Last of Us.

Le riprese dell'adattamento per il piccolo schermo del monumentale videogioco di Naughty Dog, che hanno coinvolto Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey in quello di Ellie, sono finite da un bel po' di tempo, ciononostante i rumor su una possibile cancellazione della serie TV di The Last of Us hanno ugualmente trovato diffusione. HBO non ha ancora commentato la faccenda in via ufficiale, tuttavia in queste ore è emerso su Reddit un post di un insider che spiegherebbe ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Stando a quanto affermato dall'utente noto sul social network come cwazymuffins, il quale afferma di aver parlato con un paio di persone informate sui fatti, i vertici di HBO e HBO Max avrebbero rassicurato i propri dipendenti negando categoricamente i rumor sui tagli dei team creativi. Agli impiegati, inoltre, sarebbe stata concessa l'opportunità di guardare un'anteprima dello show TV di The Last of Us, che avrebbe generato pareri molto positivi, descrivendola come fantastica.

Chiaramente queste dichiarazioni non possono essere considerate ufficiali, ma lasciano ben sperare in vista del lancio della serie, attualmente previsto nel corso del 2023. Recentemente si è espressa anche Bella Ramsey, che ha rassicurato gli amanti del videogioco sulla qualità della serie TV di The Last of Us.