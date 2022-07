The Last of Us celebra il Joke Day: le 5 migliori barzellette di Ellie

Il primo luglio 2022 si celebra l'International Joke Day, giornata all'insegna dell'umorismo a suon di barzellette, battute e frasi ad effetto. E PlayStation non poteva certo esimersi dal festeggiare una ricorrenza simile pubblicando sui propri canali social una serie di freddure con i personaggi di The Last of Us come sfondo.

Le battute riportate sulla pagina Instagram ufficiale in verità non hanno stretti collegamenti con l'amata serie targata Naughty Dog, ma resta una scelta curiosa dati i temi totalmente opposti dei giochi con protagonisti Joel ed Ellie e la giornata volta a celebrare ogni tipo di ironia, anche quella apparentemente più ridicola ma proprio per questo capace di strappare quantomeno un sorriso.

Eccoci dunque alle prese con la Top 5 delle barzellette di Ellie, battute in stile "L'altro giorno il mio professore di diritto mi ha guardato storto", o anche "Sai cos'è un tartufo? Una tartina non identificata", tutte con i vari Joel, Riley e Tommy in sottofondo che reagiscono straniti alle esternazioni della ragazza. Ma è la stessa Ellie a chiudere in bellezza con l'unico commento effettivamente in linea con le atmosfere di The Last of Us: "La gente fa battute sull'apocalisse come se non ci fosse un domani", per poi rendersi conto di quanto in effetti la sua frase pungente sia fuori luogo, in un mondo ormai da lunghi anni fagocitato dall'epidemia di Cordyceps.

Tornando seri, ricordiamo che The Last of Us Parte 1 uscirà il 2 settembre 2022 su PlayStation 5, per poi arrivare in un secondo momento anche su PC. Il remake del classico uscito originariamente su PS3 promette di sfruttare al meglio le caratteristiche della console next-gen di Sony: sono state rivelate le funzioni DualSense per The Last of Us Parte 1, che promettono un'esperienza ancora più immersiva rispetto alle passate versioni del primo capitolo.