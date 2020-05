The Last of Us: chi è Gea Riva, la doppiatrice italiana di Ellie

Gea Riva è la doppiatrice italiana di Ellie di The Last of Us di Naughty Dog, confermata anche per The Last of Us 2 insieme a Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel. Ma chi è Gea Riva? Scopriamolo insieme.

Nata a Milano nel 1985, Gea Riva inizia a collaborare con il teatro Zazie di Milano nel 2001, la collaborazione prosegue fino al 2003, anno che vede Gea diplomarsi al liceo linguistico internazionale Oxford.

Negli anni successivi continua a lavorare in teatro diplomandosi nel 2007 presso il Centro Teatro Attivo di Milano, dal 2008 inizia l'esperienza in sala di doppiaggio per film, cartoni animati, anime, sport, serie TV e documentari.

Al cinema doppia tra i tanti Sami Gayle in Detachment Il Distacco, Karen Gillan in Jumanji Benvenuti nella Giungla, Mila Kunis in Bad Moms Mamme molto cattive e Amanda Seyfried in Mamma Mia! Ci risiamo.



Sul piccolo schermo presta la voce tra gli altri a Cristin Milioti in How I Met Your Mother e Minka Kelly in Titans. Doppia anche i personaggi di Mewtwo nel film Pokémon Genesect e il risveglio della leggenda, Eva in One Piece Avventura sulle isole volanti e Shizune in Naruto Shippuden il film La torre perduta.

Attivissima anche nel mondo dei videogiochi, Gea Riva non è solamente la voce di Ellie in The Last of Us, The Last of Us Left Behind e The Last of Us 2: la sua voce è comparsa anche in produzioni come Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta (nei panni di Nadine), Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue (Melany Lemay), Mafia III (Cassandra), Overwatch (Tracer), Apex Legends (Bangalore) e Assassin's Creed Odyssey (Rossane/Anais).



Dite la verità... avete riconosciuto la voce di Gea nei videogiochi citati?