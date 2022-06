The Last of Us Parte 1: chi è Tess?

Dopo l’annuncio di The Last of Us Parte I avvenuto sul palco del Summer Game Fest, Naughty Dog ha condiviso sui social una breve clip video che mostra i cambiamenti grafici apportati al modello di Tess. Nel caso ve lo steste chiedendo, ecco chi è esattamente questa figura femminile che riveste un ruolo chiave all’interno della storia.

Nonostante fosse stata pensata per rivestire il ruolo di principale antagonista, come rivelato dal director Neil Druckmann nel corso di un’intervista rilasciata a GameInformer, la figura di Tess venne parzialmente ripensata in corso d’opera fino a diventare l’unica vera alleata di Joel Miller. Prima dell’incontro con la giovane Ellie (evento che sconvolgerà le vite di entrambi alla pari dell’epidemia da Cordyceps), la coppia si guadagnava da vivere come contrabbandieri in quel di Boston, dove commerciavano con i pochi sopravvissuti fuori città. Per quanto si tratti a tutti gli effetti di un semplice comprimario, l’importanza di Tess resta fuori discussione, specie per quanto riguardo lo sviluppo dei protagonisti nel corso dell’avventura a tema horror datata 2013.

