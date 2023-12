The Last Of Us: chi è Tommy Miller? Dettagli di un personaggio importante

La storia di The Last of Us si sviluppa attraverso personaggi memorabili le cui vicende si susseguono e si intrecciano a più riprese. Tra questi c'è Tommy Miller. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Tommy Miller è un personaggio secondario della serie videoludica di The Last of Us e compare sia nel primo episodio che nel secondo. È il fratello minore di Joel e lo zio di Sarah, la bimba la cui prematura morte ha segnato una delle scene più toccanti di The Last of Us.

Profondamente attaccato ai valori della famiglia, Tommy è un uomo premuroso e compassionevole che è sopravvissuto ai primi anni dell'epidemia con Joel. Tuttavia, i due si separano quando Tommy inizia a cercare uno stile di vita che implichi qualcosa di più che sopravvivere. Così si unisce al gruppo delle Luci.

Tommy si univa regolarmente a Joel e Sarah per i numerosi eventi a cui prendevano parte, come testimoniano le foto nella stanza di Sarah. Lo conosciamo nelle primissime fasi di gioco, quando irrompe in casa del fratello per portarlo in salvo con la figlia dalla misteriosa epidemia appena scoppiata.

Come nota a margine, infine, il personaggio di Tommy Miller appare anche nell'adattamento del gioco nella serie HBO (qui trovate la nostra recensione della serie TV di The Last of Us), in cui è interpretato da Gabriel Luna.