The last of Us: chi è veramente la madre di Ellie?

In The Last of Us non conosciamo mai la madre di Ellie, che viene solo menzionata qualche volta durante gli eventi del primo gioco e nel DLC Left Behind. Avendo dato alla luce l'unico individuo immune di cui conosciamo l'esistenza, comunque, si tratta di una figura estremamente importante per lo sviluppo della stessa protagonista.

Le poche informazioni che possediamo arrivano per lo più da Marlene, capo delle Luci e intima amica di Anna, il nome della madre di Ellie che la stessa donna le rivela. Ed è sempre lei a consegnarle la lettera e il coltello a serramanico appartenuto alla madre, oggetto che nell'epilogo di The Last of Us Parte II perderà definitivamente. Le ultime parole del genitore, comunque, sono state proprio per la neonata, il giorno dopo averla data la luce nel 2019. Da Marlene sappiamo inoltre che l'amica era una donna testarda, un tratto spesso causa di litigi fra le due, che riuscivano tuttavia a mantenere un forte legame tra loro. Non a caso fu proprio la leader delle Luci, infatti, a prometterle di prendersi cura di Ellie.

Da Riley, nel DLC Left Behind, scopriamo invece che la madre era un'infermiera prima dello scoppio della pandemia del Cordyceps. E proprio a proposito della figlia di Anna, per quale motivo Ellie è immune in The Last of Us? Ecco invece cosa ha risposto Neil Druckmann a chi critica il comportamento di Joel in The Last of Us Parte II.