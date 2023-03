The Last of Us: qualcuno si sta chiedendo se sia possibile mangiare gli infetti

Vi siete mai chiesti se nel mondo di The Last of Us sia possibile mangiare la carne degli infetti e dei clicker? Se la risposta è no, non vi biasimiamo affatto, effettivamente è una cosa piuttosto strana da pensare, ma il web è un posto ricco di sorprese, dunque una persona che se l'è domandato esiste per davvero.

"Quacuno o qualche gruppo di persone ha mai mangiato gli infetti?", ha domandato su Reddit un certo weedmaster6669, scatenando una lunga discussione ricca di battute, scherni e, incredibile ma vero, qualche teoria seria. Dopotutto, The Last of Us è ambientato in un mondo post-apocalittico, dove il cibo è scarso e le persone sono disposte a tutto pur di sopravvivere. Inoltre, il Cordyceps, l'agente patogeno che ha infettato gran parte della popolazione mondiale, è un fungo, e noi i funghi li mangiamo. Lineare, no?

"Le persone mangiano tranquillamente i funghi, pensateci - cannibalismo a parte, immaginate di tagliare dei succosi pezzi di fungo da un clicker, marinarli e arrostirli su una fiamma viva, non sembra delizioso? È un'apocalisse, sono sicuro che centinaia di persone l'hanno provato, non credete?". Anche se sembra difficile prendere sul serio un utente che si fa chiamare "maestro della marijuana" e fa certe domande, la verità è che sono diversi gli utenti ad essersi interrogati per davvero sulla possibilità di mangiare infetti, clicker e compagnia bella. Qualcuno ha fatto notare che nel mondo della serie TV, dove il Cordyceps si è diffuso attraverso la farina, la cottura di pane, pasta e di tutti i suoi derivati non ha funzionato affatto. E lui, tutt'altro che arrendevole, ha fatto notare che potrebbe essere questione di temperatura: magari un barbecue fatto come si deve potrebbe essere sufficiente a renderlo inattivo e renderlo sicuro da mangiare. "Come il pollo, che devi cuocere a temperatura più alta per essere sicuro che si possa mangiare".

L'aspetto più bello di tutta questa discussione, in ogni caso, è l'ilarità che ne è scaturita. Epico il commento di un certo TinySpaceDonut, che ha scritto: "Sappiamo tutti, nel profondo dei nostri cuori, che in tutto il mondo di The Last of Us... è sicuramente esistito un idiota che ha detto 'Hey, perché no', e poi nessuno ne ha più sentito parlare".

Restando in tema, ma parlando di cose più concrete, ricordiamo che tra poche ore andrà in onda l'episodio 8 della serie TV di The Last of Us. Preparatevi a vedere un attore ben noto a tutti i fan del videogioco....