The Last of Us come Bloodborne: il gioco da tavolo creato dagli stessi autori

L'emozionante avventura creata da Naughty Dog sul finire dell'epoca PlayStation 3 si appresta a dar forma ad una nuova declinazione, annunciata nell'ambito dei festeggiamenti per il The Last of Us Day.

Tra le novità annunciate dalla software house figura infatti anche la notizia che l'epopea di Joel ed Ellie è pronta a trasformarsi in un gioco da tavolo. A crearlo saranno gli autori di CMON, compagnia specializzata che ha già avuto modo di lavorare ad un illustre produzione videoludica. Dopo una campagna Kickstarter di incredibile successo, ha infatti preso vita il gioco da tavolo di Bloodborne. Ma non solo Bloodborne: The Board Game, il team è anche il creatore di God of War: The Card Game, gioco di carte dedicato all'avventura norrena di Kratos e Atreus.



Insomma un curriculum di tutto rispetto per CMON, ora pronta a dedicasi anche a The Last of Us. Lo sviluppo del nuovo gioco da tavolo ha già preso il via, ma al momento né Naughty Dog né la stessa CMON hanno avuto modo di condividere informazioni più dettagliate su quelle che saranno le caratteristiche principali del board game. Ignota anche la finestra prevista per il debutto sul mercato di The Last of Us: The Board Game.