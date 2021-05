The Last of Us: come si chiamano i mostri nati dall'infezione Cordyceps?

Il mondo di The Last of Us è stato distrutto da una pandemia di Cordyceps, fungo parassita che ha attaccato il genere umano trasformandolo in pericolosissime mostruosità simil-zombie. Riscopriamo come si chiamano i vari stadi dell'infezione e le caratteristiche di queste creature raccapriccianti.

Mostri The Last of Us

Runner

Il primo stadio dell'infezione, che si attiva entro due giorni (ma nella maggior parte dei casi avviene nel giro di qualche ora) dal morso di un infetto o dall'inalazione delle spore. Il Runner è un umano che ha perso ogni forma di autocontrollo, aggredendo brutalmente altre persone che li circondano. La loro vista comincia a indebolirsi, ma la rapidità dei movimenti resta simile a quella di un uomo normale. Si crede che i Runner siano ancora dotati di un minimo di intelligenza umana e che attacchino mossi dal parassita nonostante provino in ogni modo a resistergli invano.

Stalker

Lo stadio evolutivo seguente, che avviene entro una settimana nei casi più veloci e nel giro di un mese in quelli più lenti, non si distacca troppo dal precedente. Tuttavia a differenza dei Runner gli Stalker possiedono un'aggressività maggiore, sono più forti e tendono a nascondersi per attaccare di sorpresa la vittima. Il fungo inizia a svilupparsi fuoriuscendo dal cervello, indebolendo sempre di più la vista dell'ospite.

Clicker

Si tratta del mostro più iconico della serie, che aveva subito fatto breccia nell'immaginario collettivo dei fan sin dalla sua comparsa nel primissimo trailer del capostipite. Il fungo ha ormai preso il sopravvento sull'ospite umano e, anche se le sembianze restano ancora vagamente simili a quelle di una persona, il volto del Clicker è ormai completamente sfigurato dal parassita e la vista è del tutto persa. Di contro, però, olfatto e udito risultano estremamente sviluppati e riescono a captare anche il rumore apparentemente più insignificante. Prendono il nome dal loro inquietante verso, simile ad un "click".

Bloater

Stadio molto evoluto dell'infezione da Cordyceps dopo anni, il Bloater è la creatura più temibile e pericolosa che si incontra durante la prima avventura. Oltre alle enormi dimensioni, la creatura è protetta da un ampio strato di funghi che hanno la funzione di corazza, rendendola quindi molto resistente alle armi. Può inoltre lanciare sacche di spore all'indirizzo delle prede per stordirli da distanza, mentre finire tra le sue braccia significa andare incontro a una morte cruenta. Indispensabile essere pronti come armamentario e munizioni quando si ingaggia lo scontro con una di queste atrocità.

Mostri The Last of Us Parte 2

Oltre a presentare nuovamente i quattro stadi già noti, il secondo capitolo della serie introduce due nuove tipologie di mostri.

Shambler

Si tratta di una variante del Bloater che potrebbe essere generata a causa della sua elevata esposizione all'acqua e all'umidità. Gli Shambler sono lenti nei movimenti ma possono risultare estremamente pericolosi se si avvicinano a un sopravvissuto: il loro corpo è infatti ricoperto di pustole piene di liquido acido e possono anche diffondere gas velenosi quando vicini alla preda. Bisogna fare molta attenzione anche quando vengono abbattuti: al momento della morte, infatti, esplodono rilasciando enormi quantità di spore estremamente dannose.

Rat King

Si tratta della creatura attualmente più terrificante e potente conosciuta all'interno dell'universo di The Last of Us. Il Rat King nasce dalla fusione di un Bloater, dei Clicker e degli Stalker tutti ammassati tra loro in un ambiente completamente devastato dal fungo parassita, che riesce in questo modo a fonderli tra loro. Possiede una forza incredibile e una resistenza superiore a quella di qualunque altro infetto. Qualora però dovesse subire troppi danni, una parte del suo corpo si stacca e inizia a muoversi in maniera autonoma. Considerato che il processo di fusione avviene dopo decenni, il Rat King è una mutazione estremamente rara.

Considerato che in futuro The Last of Us Parte 3 potrebbe arrivare su PS5, chissà quali altre mostruosità Naughty Dog concepirà per il proseguo della serie. Sapete invece quanti anni ha Joel in The Last of Us e The Last of Us 2?