The Last of Us, come si traspone in live action un videogioco: chiacchiere sulla serie tv

Il 16 gennaio 2023 l'attesissima serie tv di The Last of Us prodotta da HBO farà il suo esordio in Italia, con il primo episodio visibile su Sky e pronto a raccontarci la storia di Joel ed Ellie attraverso una reinterpretazione live action di indubbio spessore.

E nella nostra recensione di The Last of Us Serie TV lo abbiamo abbondantemente evidenziato: il lavoro realizzato da Craig Mazin e Neil Druckmann si pone come la miglior trasposizione live action da un videogioco mai realizzata, capace di toccare vette qualitative mai raggiunte prima da altre produzioni di questo stampo. E per approfondire ancora di più questo concetto ne abbiamo parlato a lungo in live in compagnia di Gabriele Laurino, autore della recensione, e Giuseppe Arace, in una chiacchierata che potrete trovare in cima a questa notizia e sul canale Youtube di Everyeye, che vi invitiamo a seguire così da non perdere i nostri futuri contenuti.

Nel lungo confronto, rigorosamente senza spoiler, abbiamo spiegato tutti i motivi per cui la serie HBO ha settato nuovi standard, evidenziando le sue qualità più incisive, il grande rispetto dimostrato nei confronti dei videogioco e quanto il prodotto finale sia interessante sia per i fan della serie Naughty Dog, sia per chi si avvicina per la prima volta al franchise. E se attendete con impazienza l'inizio della trasmissione, vi ricordiamo la durata del primo episodio di The Last of Us di HBO, lungo quanto un film.