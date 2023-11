The Last of Us in concerto: Gustavo Santaolalla suonerà dal vivo a Londra nel 2024

Uno degli aspetti più amati di The Last of Us sono le sue musiche, sottofondi densi d'atmosfera e significato che hanno reso ancora più coinvolgenti le avventure di Joel ed Ellie. Ebbene, c'è una notizia molto interessante per i fan: è in arrivo un concerto tutto incentrato sulla serie Naughty Dog.

Il 4 maggio 2024 al Southbank Centre di Londra, il compositore Gustavo Santaolalla suonerà dal vivo assieme alla London Philarmonic Orchestra le colonne sonore di The Last of Us Parte I e The Last of Us Parte II, per uno spettacolo che si prospetta assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati della serie. I biglietti del Game Music Festival The Sounds of the Fireflies, questo il nome ufficiale del concerto, sono inoltre già in vendita sul sito ufficiale del Southbank Centre, con prezzi che variano da 40 sterline fino a 125 sterline.

"Il genio musicale del premio Oscar Gustavo Santaolalla ha lasciato un segno profondo nel mondo videoludico. Il suo lavoro evocativo non accompagna solo il gameplay, ma è diventato il cuore pulsante dei conflitti interiori dei personaggi, immergendo i giocatori in una viscerale sinfonia di contraddizioni, alla ricerca della bellezza in un mondo soffocante", si legge nella descrizione dell'evento, che aggiunge: "Attraverso la sua arte, Santaolalla ha trasformato The Last of Us in un'esperienza indimenticabile, ricordandoci del profondo impatto che la musica può avere nei racconti interattivi".

Correte dunque a prenotare i biglietti se non volete perdervi questa intrigante esperienza. Per quanto riguarda invece i giochi, la versione PS5 di The Last of Us Parte 2 sarebbe stata svelata da un leak, anche se al momento mancano conferme ufficiali da Sony o Naughty Dog.