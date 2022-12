The Last Of Us, cosa sono i Bloater visti nel nuovo trailer della serie TV?

L'ultimo trailer della serie TV di The Last Of Us ha finalmente svelato al pubblico la presenza di una delle creature più temute nel mondo post-apocalittico creato da Naughty Dog. Si tratta dei Bloater, infetti dalle spiccate capacità fisiche. Scopriamone di più insieme in questo articolo.

L'infezione: il Cordyceps

Nel mondo fittizio di The Last Of Us, il 2013 è stato un anno fatale per il genere umano. In quell'anno è infatti iniziata una misteriosa pandemia legata alla diffusione di un ceppo mutato del fungo Cordyceps. Questa misteriosa malattia, proveniente dal Sud America tramite delle culture infette, è capace di diffondersi tramite via aerea, all'interno di luoghi chiusi o poco ventilati, oppure tramite dei morsi ricevuti direttamente dagli infetti.

Si tratta di un'infezione che prolifera mentre l'ospite è ancora in vita e che si manifesta in forme di sempre maggior gravità. Nelle prime fasi, il malato viene privato delle funzioni cerebrali legate all'autocontrollo e al pensiero razionale, trasformandosi in quello che noi comunemente chiamiamo 'zombie'. Questo stadio è contraddistinto da sembianze ancora umanoidi, nonostante una evidente perdita di capelli e la perdita del colorito della pelle. Con il passare del tempo, il malato comincerà a sviluppare una notevole forza fisica e verrà ricoperto quasi interamente di spore; questa progressiva trasformazione sarà accompagnata inoltre dal manifestarsi di una totale cecità, che verrà controbilanciata dallo sviluppo di particolari capacità di ecolocalizzazione.

Che cosa sono i bloater

Come alcuni di voi sapranno, non tutti gli infetti sopravvivono. Tuttavia gli ospiti più prestanti avranno buona possibilità, dopo diversi anni di infezione, di raggiungere lo stato detto 'Bloater'. Si tratta di particolari esemplari di infetti caratterizzati da una spessa corteccia fungosa che li protegge dai colpi ravvicinati, rendendoli davvero difficili da abbattere. Si tratta di esemplari dalla spiccata aggressività: sono infatti capaci di fae a pezzi un essere umano in pochi istanti e nel modo più violento possibile. I bloater possono inoltre lanciare delle sacche di gas colmi di spore e sono particolarmente pericolosi persino in punto di morte, quando sono soliti esplodere dopo aver lanciato un urlo straziante.

Vista la loro grande prestanza fisica, uno dei modi più efficienti per tenergli testa è l'utilizzo di molotov e lanciafiamme, vista la loro bassa resistenza al fuoco. Tuttavia è anche possibile abbatterli attraverso il combattimento diretto, a patto di possedere una grande forza fisica.

I bloater sono senz'altro tra le creature più interessanti del mondo creato da Naughty Dog, ma non sono di certo da soli. Se siete interessati a saperne di più sulle minacce che incontrerete con la serie di HBO, potete consultare il nostro bestiario di The Last Of Us, in cui passiamo in rassegna ogni singola creatura con punti di forza e debolezze.