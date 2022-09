The Last of Us: cosa cambia tra la serie TV e il videogioco?

Di recente, abbiamo osservato in azione un video confronto tra i personaggi di The Last of Us e la serie HBO, ma quali differenze proporrà a livello generale la produzione televisiva?

Alla luce della pubblicazione dell'ultimo trailer della serie TV HBO di The Last of Us, il sempre attivo El Analista de Bits ha realizzato un'interessante analisi dedicata. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video confronto punta i riflettori su piccoli ma intriganti dettagli che troveranno spazio all'interno dell'adattamento HBO del videogioco Naughty Dog.

Scopriamo così che gli showrunner sembrano essersi attenuti con fedeltà all'opera originale. Nel trailer possiamo ad esempio osservare persone intente a cancellare i simboli delle Luci tramite l'affissione di manifesti, il tutto sotto stretto controllo della FEDRA.



Persino l'orologio portato da Joel nella serie HBO appare incredibilmente simile a quello visto in The Last of Us: Parte I, con tanto di vetro infranto a coprire il quadrante. Dall'attacco delle Luci sino alle interazioni tra i due protagonisti, l'epopea di Ellie e Joel troverà presto nuova vita sul piccolo schermo, con l'esordio della serie TV in programma per il 2023.



Cosa ve ne è parso dell'ultimo trailer, siete curiosi di osservare la serie HBO di The Last of Us in azione?