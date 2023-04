The Last of Us: cosa vuol dire il nome Joel? L'uomo che ha posto Ellie davanti al mondo

The Last of Us ha avuto un grande seguito sin dal suo esordio nell’ormai lontano 2013 e, soprattutto, negli scorsi mesi grazie all’arrivo dell’omonima Serie TV di HBO. Il successo di quest’ultima opera è tale da aver assicurato un posto a The Last of Us nelle top nomination di quest’anno di MTV Movie & TV Awards.

D’altronde, era difficile aspettarsi meno da uno dei prodotti narrativamente più interessanti del panorama videoludico, che ha saputo conquistare l’utenza del medium di riferimento per una serie di fattori che ne hanno decretato la rilevanza assoluta tra le IP PlayStation. Tra i tanti motivi di questo raggiungimento della “vetta” ve n’è uno in particolare: la presenza di personaggi fortemente caratterizzati e scritti magistralmente, vedasi fra tutti Joel.

È facile trovarsi d’accordo o in totale disaccordo con le scelte dell’iconica figura, che ha spesso anteposto gli interessi di un padre ferito che ha ritrovato in Ellie la figlia venutagli a mancare. Ciò nonostante, la presenza di Joel ha sempre costituito un elemento fondamentale di tutto The Last of Us e, proprio per questa ragione, nel corso di questo articolo cercheremo di scoprire di più sull’amato personaggio.

In particolare, sarà capitato a molti di voi, almeno una volta, di chiedersi se vi sia o meno un significato “nascosto” nella scelta del nome affibbiato allo stesso Joel. Egli, infatti, possiede un nome alquanto importante, soprattutto per la mitologia ebraico-cristiana: Gioele (o per l'appunto Joel in base alla localizzazione) fu un Profeta dell’Antico Testamento. L’onomastica di Gioele si ricollega al significato di “Yahvé è il mio Signore”.

Tuttavia, le vere similitudini tra il Profeta ed il protagonista di The Last of Us si palesano nella rappresentazione del primo all’interno della Bibbia: egli è infatti un uomo forte, sensibile, premuroso ed altruista e, riportando il tutto al papà biologico di Sarah e “adottivo” di Ellie, è più che evidente che Naughty Dog abbia in parte preso spunto dalle suddette caratteristiche per realizzare il concept di oncept di Joel Miller di The Last of Us: un uomo, padre, contrabbandiere e antieroe

Una persona devastata dal lutto inaccettabile della seconda metà di sé (appunto, Sarah) che trova una redenzione per la propria anima in Ellie e che, pur rendendolo nuovamente “umano” e più fiducioso verso il prossimo, ha compiuto atrocità che lo portano a vivere un dualismo uomo-bestia per la figlia ritrovata. Infine, se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul personaggio, eccovi tre curiosità su Joel di The Last of Us, dall'ex moglie alla passione per il caffè.