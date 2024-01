The Last of Us: un cosplay di Ellie dalla Parte 2, tra cavalli e armi da fuoco

L'uscita di The Last of Us Parte 2 Remastered è proprio dietro l'angolo. La meravigliosa epopea di Naughty Dog è pronta per sbarcare su PlayStation 5 con una grafica migliorata e contenuti inediti. Torniamo in anteprima al fianco di Ellie con la meravigliosa interpretazione condivisa dalla cosplayer Valerie 'Imriel' Notari.

Il 19 gennaio 2024 la community di appassionati avrà modo di tornare a vivere le atmosfere ricche di tensione di The Last of Us Parte 2. L'avventura sviluppata da Naughty Dog arriverà con miglioramenti grafici evidenti che renderanno il titolo ancora migliore dal punto di vista visivo. Si parla infatti di texture a risoluzione più alta, modalità grafiche che comprendono il 4K nativo e tanto altro. Inoltre, questa versione next-gen includerà anche la campagna No Return e ulteriori componenti volti ad arricchire l'esperienza originale offerta da Naughty Dog nel 2020.

Purtroppo non ci sarà il multiplayer. Naughty Dog ha cancellato The Last of Us Online, come ufficialmente annunciato alcuni giorni fa. Vi abbiamo già lanciato uno spunto di riflessione sul fatto se sia realmente giusto esultare per la cancellazione di The Last of Us Online, ma con questo cosplay di Ellie da The Last of Us Parte 2 la questione viene messa da parte. Vediamo una dolce Ellie abbracciare il cavallo che l'accompagna nel suo viaggio, ma anche una sua versione agguerrita con il fucile a canne mozze tra le mani.