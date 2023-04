The Last of Us: un cosplay di Ellie, adulta e bambina dall'italiana Christina Volkova

I recenti update di The Last of Us Parte 1 per PC stanno correggendo i vari errori e problemi in cui i giocatori erano incappati e che stavano rovinando un'esperienza unica e meravigliosa. Mentre c'è chi si gode per la prima volta l'incredibile viaggio di Joel ed Ellie, la community di appassionati continua a rendere onori al titolo Naughty Dog.

In questo cosplay di Ellie da The Last of Us riviviamo l'incredibile percorso di Ellie, una bambina nata quando il mondo creato da Neil Druckmann era ormai già preda della pandemia da Cordyceps. Cresciuta nella zona di quarantena della città statunitense di Boston, venne affidata da sua madre a Marlene.

Nel corso degli eventi di Left Behind, venne morsa da un infetto assieme all'amica Riley. Mentre la compagna morì, Ellie sopravvisse all'infezione. Nel suo corpo, è presente una versione mutata del Cordyceps che le Luci intendo sfruttare per creare finalmente una cura.

Quando Marlene ed Ellie si apprestano ad abbandonare Boston per raggiungere la base delle Luci, la donna viene ferita e costretta ad abbandonare la ragazzina a Joel. Da lì, cominciò un lungo viaggio in cui Joel accompagnò Ellie come un padre, imparandole a suonare la chitarra.

Nel set fotografico condiviso dalla cosplayer italiana Christina Volkova vediamo Ellie sia bambina come in The Last of Us Parte 1 che adulta, ormai pronta a difendersi da sola e a lottare per la sua sopravvivenza, come nella Parte 2. Prima di lasciarvi, immaginiamo cosa succederà a Ellie e come sarà The Last of Us Parte 3.