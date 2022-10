The Last of Us: un cosplay di Ellie ancora bambina dalla Parte 1

La recente uscita di The Last of Us Parte 1 Remake ha portato non poche polemiche in casa Naughty Dog e Sony. Tuttavia, proprio grazie a questa riedizione gli appassionati hanno potuto scoprire, o perché no riscoprire, uno dei videogiochi più belli dell'ultimo decennio.

Come raccontiamo nella nostra recensione, la Parte 1 di The Last of Us segue il viaggio di Joel ed Ellie, bambina orfana di 14 anni immune al contagio provocato dal morso degli infetti. L'obiettivo dei due protagonisti è quello di portare Ellie dalle Luci e cercare finalmente una cura al propagarsi del fungo parassita Cordyceps.

A farci ritornare alla mente questo viaggio per gli Stati Uniti d'America alla ricerca delle Luci è un magnifico cosplay di Ellie da The Last of Us Parte 1. Ancora bambina, Ellie attende pazienntemente il ritorno di Joel, forse impegnato nella ricerca di provviste, seduta su di un grosso tavolo di legno in quella che sembra essere una fattoria sperduta nelle campagne americane.

Potremo tornare in compagnia dei due protagonisti nella serie televisiva prodotta da HBO di prossima uscita - a proposito, eccovi il trailer della serie su The Last of Us -, ma in attesa di quel momento è la cosplayer Instagram Sparrohawk a permetterci di riavvicinarci a Ellie.