The Last of Us: un cosplay di Ellie bambina, ma già in lotta per la sopravvivenza

Alcuni leaker danno per certa una notizia che sicuramente riempirà di gioia i cuori degli appassionati. Pare che i lavori per il terzo episodio della saga di The Last of Us siano già cominciati, con gli attori dell'avventura Naughty Dog che entro la fine di quest'anno saranno impegnati in sessioni di motion captur.

Il progetto multiplayer di The Last of Us sembra essersi stato convertito nel terzo capitolo della serie. Questa idea folle potrebbe facilitare Naughty Dog nello sviluppo della prossima avventura di Ellie, di cui da non molto abbia rivissuto la prima parte del suo viaggio.

Mentre la casa di sviluppo di Neil Druckmann aggiorna la versione PC di The Last of Us Parte I, finalmente divenuto giocabile rispetto al disastroso esordio, è la cosplayer italiana Little Giuli Zhalia a riportarci indietro di quasi un decennio. Dieci anni fa The Last of Us usciva sul mercato videoludico confermandosi come uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi e presentando al pubblico la storia di Ellie e Joel.

In questo cosplay di Ellia bambina da The Last of Us Parte I rivediamo la ragazzina, immune al virus Cordyceps, pronta a lottare per la sua sopravvivenza in un mondo ormai sconvolto dalla pandemia.