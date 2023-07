The Last of Us: un cosplay di Ellie a cavallo dall'italiana Imriel

Il 14 giugno 2023 The Last of Us ha festeggiato il suo decimo anniversario dal debutto su PlayStation 3. Quella di Naughty Dog è stata una produzione che ha segnato ben più di una generazione su console e da non molto tempo è arrivata anche su PS5. Anche senza nuovi annunci, festeggiamo il compleanno di The Last of Us.

Di recente Sony ha festeggiato il compleanno di The Last of Us, ma non come avrebbero voluto gli appassionati della serie. Il team creativo di Neil Druckmann non ha infatti voluto dichiarare alcunché a riguardo di un nuovo capitolo della serie. Nonostante ciò, anche sfruttando il terzo anniversario di The Last of Us Parte 2, è stata la cosplayer italiana Valerie "Imriel" Notari a regalare una gioia agli appassionati.

In questo cosplay di Ellie da The Last of Us Parte 2 vediamo la ragazza, ormai cresciuta rispetto ai tempi in cui viaggiava per gli Stati Uniti in cerca delle Luci al fianco di Joel, in sella a un cavallo. Questo meraviglioso scatto, realizzato nella suggestiva location di un ranch e condiviso per Il Volta, l'evento italiano dedicato al cosplay, mette da parte il Cordyceps e la malvagità umana per concentrarsi sul burrascoso stato d'anime di Ellie.