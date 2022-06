The Last of Us: un cosplay di Ellie e Joel tutto italiano per festeggiare l'arrivo su PC

È stato per tantissimi anni una delle bandiere di PlayStation. L'esordio sulla piattaforma Sony è datato quasi dieci anni fa, al 2013. The Last of Us ha poi goduto di un sequel spettacolare, il grande The Last of Us Parte 2, ancora bene impresso nella memoria e nei polpastrelli di tanti videogiocatori sempre di casa Sony.

The Last of Us sembrava quindi destinato a rimanere sempre nella casa della console giapponese, e invece negli ultimi giorni ci sono stati diversi videogiochi di cui è stato annunciato l'arrivo anche su PC. I giocatori da PC potranno per l'appunto godersi The Last of Us Parte 1 in forma rivisitata per le nuove generazioni. Si ritorna quindi alle atmosfere della prima avventura di Ellie e Joel.

Tutto il mondo potrà giocarci finalmente su PC con le impostazioni grafiche attuali, anche in Italia. E a proposito di Italia, la cosplayer Zhalia - Little Fox si è unita a Sub Siro 9 per preparare questo cosplay di Ellie e Joel da The Last of Us Parte 1. I due protagonisti sono perfetti in questo scenario apocalittico dove non c'è più nessuno in strada e dove ogni angolo può nascondere una grave minaccia alla sopravvivenza.

Non perdetevi il nostro approfondimento sul remake di The Last of Us.