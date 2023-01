The Last of Us: un cosplay perfetto di Ellie dal videogioco

A diversi anni dall'annuncio, è giunto il tempo di vedere in azione Bella Ramsey e Pedro Pascal in due dei ruoli più attesi degli ultimi tempi. Il successo di Naughty Dog arriva infatti in versione live action: il debutto della serie di The Last of Us ha smosso ancora una volta il terreno intorno a una delle produzioni videoludiche più belle.

La nostra recensione della serie di The Last of Us spiega bene la realtà del progetto di HBO. Prendendo a riferimento la storia del primo videogioco datato 2013, ma con alcune modifiche ben circostanziate, HBO ha portato tutti gli spettatori in un mondo post apocalittico con un'infezione vagante che ha minato completamente le fondamenta dell'umanità, obbligando a vivere da vagabondi e in piccole comunità anche in lotta l'una con l'altra per le poche provviste rimaste.

In questo scenario tetro e rovinato si aggira la figura di Ellie, una ragazzina molto speciale che viene accompagnata da Joel nel corso di un'avventura che ha ben pochi eguali nel panorama videoludico. Al momento, Ellie ha preso vita definitivamente col volto di Bella Ramsey, attrice che aveva già lavorato per HBO grazie a Game of Thrones nel ruolo di Lyanna Mormont. Anche se questo volto resterà quello ufficiale per i tempi a venire, i fan continuano ad apprezzare i cosplay di Ellie da The Last of Us che si trovano in giro per la rete.

Con il debutto della serie, Like Assassin ha voluto omaggiare il personaggio con questo travestimento perfetto, condito non soltanto da un buon vestiario ma anche dal trucco che aiuta l'immersione nei panni del personaggio. Intanto, i modder hanno dato il volto di Bella Ramsey ad Ellie in The Last of Us Parte 2.