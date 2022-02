The Last of Us: un cosplay della protagonista Ellie cerca di sopravvivere in tre foto

La scorsa generazione ha visto la nascita di tanti titoli indimenticabili, capaci di ergersi a pilastri dell'industria videoludica grazie alla loro qualità tecnica, artistica e di sceneggiatura. Sony ha portato sulla sua PlayStation uno di questi prodotti, The Last of Us parte 2, uno dei più attesi prima e adorati poi dal pubblico.

È passato ormai qualche anno dal ritorno di Ellie nel mondo post apocalittico. I suoi tentativi di sopravvivere in The Last of Us parte 2 sono ancora ricordati da gran parte dei videogiocatori. Tutti i fan del globo hanno contribuito a omaggiare a modo proprio l'avventura dei vecchi creatori di Crash Bandicoot, come la cosplayer italiana Virgilia Ceci che ha confezionato un fan film che ha ricevuto addirittura il plauso di Naughty Dog.

Non c'è solo lei ovviamente a interpretare la protagonista Ellie. Essendo il pubblico di The Last of Us piuttosto vasto, in tutto il mondo e ancora oggi si trovano foto con un'interpretazione diversa della protagonista. Mary Jane Hollland si è calata nel mondo post apocalittico con questo cosplay di Ellie che mostra la protagonista di The Last of Us in più modi, non soltanto alla ricerca di un disperato modo di sopravvivere ma anche con dei primi piani che mostrano il lavoro sul volto e su altri dettagli.