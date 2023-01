The Last of Us: il curioso easter egg di Google celebra la serie TV

Google ha lanciato un piccolo easter egg per celebrare la serie TV di The Last of Us, purtroppo attivo solamente su Google.com e non su tutte le versioni internazionali del motore di ricerca, ma chissà che le cose non siano destinate a cambiare a breve.

Semplicemente, cercando "The Last of Us" su Google US comparirà una icona a forma di fungo nella parte basta dello schermo, vi basterà premerla per vedere il fungo espandersi per tutto lo schermo, intrecciando una rete in continua espansione, esattamente come il terribile virus di The Last of Us responsabile dei contagi ben documentati nei videogiochi e in TV.

Si tratta di un easter egg piuttosto curioso, non sappiamo però perché non sia ancora attivo anche in altri paesi al di fuori degli Stati Uniti. Se siete a caccia di curiosità, su Everyeye.it trovate tutti gli easter egg di The Last of Us Episodio 1, il primo episodio della serie HBO è pieno di riferimenti e indizi segreti a personaggi, ambientazioni e oggetti visti in The Last of Us di Naughty Dog.

Nel frattempo, questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic andrà in onda l'episodio 2 di The Last of Us, trasmesso nella notte su HBO Max, Sky e Now TV in lingua originale senza sottotitoli.