The Last of Us Day 2021, le sorprese non sono finite: Naughty Dog ha una 'nota conclusiva'

Non bastassero le tante iniziative promosse da Naughty Dog per il The Last of Us Day 2021, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios conferma di avere in serbo altre novità per i milioni di appassionati dell'epopea post-apocalittica con Joel ed Ellie.

A preannunciare l'arrivo di ulteriori dettagli sull'IP in esclusiva di Sony è Rochelle Snyder: con un commento a margine della presentazione delle attività del TLOU Day 2021, la Sr. Manager Communications di Naughty Dog ha specificato che "per concludere la giornata, vi invitiamo a visitare le pagine del sito ufficiale di NaughtyDog.com alle ore 20:00 EST o 17:00 PST per una nota conclusiva sul The Last of Us Day con i nostri fantastici fan".

A voler dar retta alla dirigente di Naughty Dog, quindi, alle ore 02:00 italiane di questa notte il sito web della sussidiaria dei PlayStation Studios si aggiornerà per accogliere un update finale sulle celebrazioni per il The Last of Us Day 2021. Nel momento in cui scriviamo, il portale di Naughty Dog fornisce già tutte le indicazioni e i link sulle attività, sulle promozioni e sulle novità del PS Gear Store già svelate da Sony, di conseguenza la "nota conclusiva" citata da Snyder potrebbe preludere all'arrivo di importanti novità sul futuro della serie.

Le ultime indiscrezioni rimbalzate in rete sembrano convergere sul rumoreggiato progetto di The Last of Us 2 multiplayer, con tanto di gameplay action di stampo cinematografico e di numerose innovazioni legate alla modalità Fazioni.