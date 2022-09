The Last of Us Day 2022: i festeggiamenti di Naughty Dog sono a tema TLOU Parte 1

In coincidenza del preannunciato The Last of Us Day 2022, i vertici di Naughty Dog danno ufficialmente inizio alle celebrazioni legate alla fittizia ricorrenza dell'Outbreak Day lanciando tutta una serie di iniziative incentrate su The Last of Us Parte 1.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios apre il valzer dei festeggiamenti per il TLOU Day con una nuova infornata di gif realizzate dagli animatori e dai designer di Naughty Dog prendendo spunto da film e serie TV iconiche. Tra le gif confezionate dagli autori statunitensi troviamo ad esempio le reinterpretazioni a tema TLOU Parte 1 delle scene più rappresentative di film come Alien 3 e Shining. In calce alla notizia trovate il link alla pagina GIPHY aperta per l'occasione da Naughty Dog per mostrare le nuove gif 'ufficiali' di TLOU.

Alle celebrazioni per il The Last of Us Day 2022 partecipa anche David Blatt: l'apprezzato artista digitale ha rielaborato la key art ufficiale di TLOU Parte 1 per dare forma a un nuovo wallpaper nei formati più variegati, dal widescreen dei PC desktop alle risoluzioni più adottate su sistemi mobile iOS e Android.

Alle ore 19:30 di oggi, lunedì 26 settembre, Naughty Dog pubblicherà infine le migliori immagini realizzate dagli appassionati che hanno partecipato al recente contest sulla Modalità Foto di The Last of Us Parte 1.