The Last of Us Day 2023: ci saranno novità su TLOU Parte 3 e The Last of Us Multiplayer?

Fervono i preparativi per il The Last of Us Day 2023. I ragazzi di Naughty Dog invitano tutti gli appassionati dell'odissea post-apocalittica a partecipare all'evento e, con un post sui social, forniscono delle indicazioni su annunci riguardanti i progetti di TLOU Parte 3 o The Last of Us Multiplayer.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si appresta così a celebrare la fittizia ricorrenza dell'Outbreak Day di The Last of Us con iniziative che coinvolgeranno, appunto, tutti i fan dell'avventura post-apocalittica.

"Il prossimo The Last of Us Day è ormai alle porte", ci ricordano i curatori dei profili social di Naughty Dog prima di svelare le iniziative previste dal team di Santa Monica per festeggiare questa ricorrenza insieme ai milioni di appassionati della serie videoludica (e televisiva): "Domani celebreremo il The Last of Us Day con uno streaming e degli annunci legati a progetti artistici, iniziative di merchandising e altro ancora".

Sempre dalle colonne di Twitter/X, Naughty Dog stempera gli entusiasmi della community precisando che non dovrebbero esserci delle novità riguardanti The Last of Us Multiplayer o TLOU Parte 3: "Anche se coglieremo questa occasione per onorare l'eredità decennale della serie, non discuteremo di eventuali progetti futuri per videogiochi o serie TV".

Lo scorso anno, i festeggiamenti per il The Last of Us Day 2022 furono a tema TLOU Parte 1, con dei progetti artistici e reinterpretazioni di film come Alien 3 o Shining e una versione rielaborata della key art principale della versione attualizzata del primo, iconico capitolo della serie.