The Last of Us Day oggi su Twitch: analisi della trama/finale e Q&A su TLOU 2!

Dopo la frenesia e la scorpacciata di notizie e annunci della scorsa settimana, adesso è arrivato il momento di dedicare maggiore attenzione al gioco Naughty Dog, per questo abbiamo indetto il The Last of Us Day su Twitch, in programma oggi con due dirette speciali in onda alle 16:00 e alle 17:00. Seguiteci!

Alle 16:00 la redazione sarà in diretta per discutere della trama e del finale di The Last of Us, sono passati ormai alcuni anni dall'uscita del gioco ed è giusto rinfrescarsi la memoria sulla storia e sugli eventi che hanno caratterizzato l'avventura di Joel ed Ellie.

Un'ora dopo, alle 17:00, spazio invece ad una sessione di Domande e Risposte sul sequel: come sapete Francesco ha provato The Last of Us Parte 2 a Los Angeles la scorsa settimana ed ha raccontato le sue impressioni in una corposa anteprima, adesso però potete porre tutti i vostri quesiti, i dubbi e le domande che vi attanagliano dopo aver letto l'articolo.

Appuntamento quindi su Twitch dalle 16:00 per tuffarsi a capofitto nel mondo di The Last of Us, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, in questo modo sarete certi di non perdervi neanche un secondo di trasmissione!