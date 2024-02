The Last of Us: un deciso cosplay di Ellie dalla Parte 2 armata fino ai denti

Con il debutto di The Last of Us Parte 2 Remastered Naughty Dog ha messo a disposizione dei giocatori PlayStation 5 i suoi due grandi capolavori. Non esente da critiche, questa nuova uscita ci riporta nel disperato mondo infetto dal virus Cordyceps, dove l'umanità sorpavvive a stento e in cui apparentemente solo Ellie è un faro di salvezza.

A distanza di così pochi anni dall'uscita dell'originale, andare a migliorare un comparto grafico visivamente spettacolare come quello di The Last of Us 2 era impossibile e così è effettivamente stato. Naughty Dog ha provato a valorizzare ulteriormente il titolo con una rimasterizzazione, ma senza successo. Le novità della remastered consistono nelle nuove modalità, Senza Ritorno e Livelli Perduti, e nei piccoli extra come costumi aggiuntivi e il minigioco della chitarra. Per l'utenza questo è troppo poco per giusitificare questa rimasterizzazione. Naughty Dog non ha ben compreso le critiche arrivate a The Last of Us 2 Remastered, che comunque sta facendo registrare vendite non indifferenti.

È questo cosplay di Ellie da The Last of Us Parte 2 a rimetterci di fronte alla disperazione del mondo infetto dal Cordyceps. Nell'interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Brenda TheElfBenny la protagonista dell'avventura è armata fino ai denti, pronta a combattere per la sua stessa vita.