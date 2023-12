The Last of Us: questo dettaglio nascosto è stato scoperto dopo anni dall'uscita

Di recente è emerso sui social un dettaglio molto interessante relativo a The Last of Us Parte 1 e, più precisamente, alle prime fasi dell'avventura. Alcuni fan hanno infatti scovato questo particolare nascosto che evidenzia per l'ennesima volta la cura riposta da Naughty Dog fin nei minimi dettagli.

Come ben ricorderete, le fasi iniziali del gioco si svolgono a casa di Joel, dove l'uomo vive con sua figlia Sarah. Ad un certo punto della serata, le cose iniziano a mettersi male e, prima che i due fuggano dall'abitazione per cercare un riparo, il protagonista può dare un'occhiata al suo cellulare per leggere i numerosi messaggi che suo fratello Tommy prova ad inviargli per avvertirlo dell'imminente disastro.

Il dettaglio in questione riguarda proprio il telefono di Joel, poiché gli appassionati hanno scoperto che il suo orologio tiene conto dello scorrere del tempo, che avanza in maniera realistica. Conducendo alcune analisi, i fan hanno anche scoperto che l'orologio del cellulare può arrivare massimo alle 3 del mattino, momento nel quale si 'resetta' tornando all'una di notte.

In attesa di scoprire se il gioco ci riserva ancora qualche sorpresa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale con i 5 segreti pazzeschi di The Last of Us che vi siete persi.