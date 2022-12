The Last of Us doppiaggio italiano: i fan di TLOU si lamentano per l'assenza di Gea Riva

Il nuovo trailer italiano di The Last of Us ha confermato la presenza di Lorenzo Scattorin in sala di doppiaggio, Lorenzo tornerà a doppiare Joel anche nella serie TV di TLOU mentre lo stesso non si può dire di Gea Riva, non presente nel trailer.

Gea Riva, voce italiana di Ellie, non sembra essere stata coinvolta nel doppiaggio della serie TV di The Last of Us in quanto il personaggio interpretato da Bella Ramsey non ha la voce di Gea nel trailer. Leggendo i commenti sul nostro forum e sotto al trailer di YouTube, molti lamentano proprio l'assenza di Gea Riva, questi sono solo due dei tanti commenti a riguardo:

Pully x Sama scrive "Viene da dire si contento...ma Ellie allora no? Già lei nn mi ispira potevano "aiutare" mettendoci la stessa doppiatrice. Parere mio eh."

Claire89 invece afferma che "Questo è un gran bel tocco, però sarebbe stato bello se avessero coinvolto anche Gea Riva al doppiaggio...Che oltre ad essere bravissima, riesce ad emulare la voce di una quattordicenne con naturalezza..."

Non sappiamo perché Gea non doppi Ellie nella serie TV, l'attrice e doppiatrice non si è espressa e dietro ad una scelta simile possono esserci tantissimi motivi legati a volontà della produzione, al budget oppure ad altri impegni del doppiatore, i casi sono tantissimi e non abbiamo elementi per andare oltre. Certo è che la notizia dell'assenza di Gea Riva come voce di Ellie ha avuto un forte impatto sulla community italiana.