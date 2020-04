The Last of Us e Dreams: uno spaventoso Clicker prende vita grazie a un fan

Dal Sogniverso di Dreams su PS4 emerge il livello di un appassionato di The Last of Us che, prendendo spunto dall'epopea di Naughty Dog, ha ricreato uno spaventoso Clicker.

Come possiamo scoprire attraverso gli scatti condivisi su Reddit dal talentuoso utente del nuovo sandbox creativo di Media Molecule, il fan di TLOU si è servito degli strumenti di sviluppo di Dreams per dare vita a questo progetto tanto spettacolare quanto terrorizzante.

L'autore del livello fan made ha infatti tratto ispirazione dai render, dalle immagini di gioco e dai bozzetti preparatori dei Clicker della serie di The Last of Us per modellarne un essere con l'editor di Dreams. Per rendere ancora più inquietante l'opera, l'appassionato della saga post-apocalittica con protagonisti Joel ed Ellie ha scelto di far assumere al suo Clicker una posa minacciosa, dando così l'impressione all'utente di essere attaccati da un momento all'altro dalla creatura.

Tutto questo, mentre dalla scena creativa del Sogniverso dell'ultima opera della software house che ha dato origine a LittleBigPlanet e Tearaway si organizzano scampagnate virtuali di Pasqua in Dreams. A proposito di omaggi videoludici in salsa Dreams, sapevate che Nintendo ha chiesto la rimozione dei livelli basati sulle sue IP?