The Last of Us: i due episodi peggio valutati includono tematiche omosessuali

La serie TV di The Last of Us è giunta alla sua conclusione con un nono e ultimo episodio che ha sia rispettato le aspettative costruite nel corso degli otto precedenti sia reso giustizia al seminale videogioco al quale si ispira. Con tutte e nove le puntate finalmente disponibili, è ora possibile tirare le somme.

Qual è stato il miglior episodio della stagione? Rispondere a domande di questo tipo è sempre molto difficile, dal momento che le valutazioni possono essere estremamente soggettive anche per una serie televisiva universalmente acclamata come questa. In casi del genere, in ogni caso, può essere utile dare uno sguardo agli aggregatori di recensioni. La comunità di IMDB, ad esempio, ha preferito il quinto episodio (Endure and Survive), che ha visto Joel ed Ellie imbattersi nei fratelli Henry e Sam. Spulciando per bene la pagina della serie TV, in ogni caso, non abbiamo potuto fare a meno di notare anche un altro dettaglio: entrambi gli episodi peggio valutati di The Last of Us affrontano tematiche omosessuali. Parliamo, nello specifico, del terzo (Long Long Time) e del settimo (Left Behind).

I numeri di IMDB sono chiari:

Episodio 5: Endure and Survive 9,5/10 Episodio 8: When We Are in Need 9,4/10 Episodio 1: When You're Lost in the Darkness 9,2/10 Episodio 2: Infected 9,1/10 Episodio 9: Look for the Light 9,1/10 Episodio 6: Kin 8,9/10 Episodio 4: Please Hold to My Hand 8,4/10 Episodio 3: Long, Long Time 8,0/10 Episodio 7: Left Behind 7,4/10

Incuriositi dalla questione, abbiamo dato un'occhiata anche su Metacritic. Come potete vedere in calce alla notizia, su quest'altro aggregatore di recensioni vince invece il primo episodio (When You're Lost in the Darkness). Le valutazioni sono numericamente differenti, tuttavia i due fanalini di coda sono gli stessi, per giunta con un margine ancor più ampio. Long Long Time e Left Behind sono i peggio valutati nonché gli unici con User Score insufficienti (il primo 5,2, il secondo 5,3).

Visto e considerato che entrambi gli episodi sono stati accolti con entusiasmo dalla critica, è possibile che valutazioni utente così basse - specialmente su Metacritic - siano il frutto del review bombing perpetrato da una frangia di utenza che mal digerisce determinate tematiche.