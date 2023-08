The Last of Us: Ellie e Joel stanno tornando, ma potete gioire solo se siete negli USA

I due doppiatori presteranno nuovamente la loro voce a Joel ed Ellie per l'Halloween Horror Nights, area tematica degli Universal Studios di Hollywood e Orlando che quest'anno sarà dedicata proprio a The Last of Us. I più attenti tra voi sapevano dell'attrazione già dallo scorso mese di giugno, tuttavia la notizia del coinvolgimento dei due interpreti è fresca fresca.

Troy Baker e Ashley Johnson hanno già registrato le linee di dialogo che i visitatori avranno il privilegio di ascoltare addentrandosi nell'area tematica The Last of Us X Halloween Horror Nights. Lora Sauls, Senior Manager degli Universal Studios di Orlando, in Florida, ha dichiarato: "Useremo le voci dei doppiatori del videogioco. Abbiamo già registrato, hanno doppiato i dialoghi per la nostra casa infestata. Eravamo molto, molto entusiasti di lavorare con Troy ed Ashely per la nostra attrazione".

Gli Universal Studios, oltre a collaborare con i due doppiatori, hanno anche lavorato a stretto contatto con Naughty Dog e Neil Druckmann per garantire il massimo rispetto verso il materiale di partenza. Sauls ha rivelato che Druckmann, Direttore Creativo di entrambi i videogiochi nonché co-showrunner della serie televisiva, ha fatto esplicita richiesta per una particolare location del primo gioco, che dunque si configurerà come l'ambientazione principale della casa infestata di The Last of Us.

Se vi trovate da quelle parti in autunno adesso sapete cosa fare. A Orlando le porte saranno aperte dal 1° settembre al 4 novembre, mentre a Hollywood dal 7 settembre al 31 ottobre. Troverete anche delle fedelissime maschere di Clicker e Bloater, oltre al classico tavolo da lavoro dove Joel potenzia le armi e costruisce altri oggetti.