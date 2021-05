The Last of Us Ellie's Revenge: ecco l'incredibile corto amatoriale ispirato al gioco

Ci separa ancora un bel po' di tempo dal debutto della serie TV dedicata a The Last of Us in lavorazione presso HBO, ma è ora possibile ingannare l'attesa grazie al cortometraggio fan-made che prende il nome di The Last of Us: Ellie's Revenge.

Il corto in questione ha una durata di circa 15 minuti ed è stato diretto da Tommy Jackson, il quale ha collaborato con circa 20 persone per la sua realizzazione. Anche il budget utilizzato per il progetto è incredibilmente alto per produzioni di questo tipo, dal momento che parliamo di un investimento pari a 10.000 dollari. Gli eventi narrati in The Last of Us: Ellie's Revenge, come suggerisce lo stesso titolo, sono ispirati al secondo capitolo della serie Naughty Dog e vedono la giovane protagonista andare alla ricerca di coloro i quali hanno assassinato Joel. Oltre ad essere molto fedele al videogioco dal punto di vista estetico, il corto propone anche scene brutali proprio come quelle alle quali possiamo assistere nell'esclusiva PlayStation. Ad evidenziare la qualità del risultato è il successo che sta riscuotendo il video su YouTube, dove può già vantare quasi mezzo milione di visualizzazioni in poco più di 10 giorni.

Prima di lasciarvi al corto, vi ricordiamo che è proprio di qualche giorno fa la notizia secondo la quale Naughty Dog ha già scritto una prima bozza della trama di The Last of Us Parte 3.