The Last of Us agli Emmy Award: 25 nomination per la serie HBO con Pedro Pascal

Come promesso, sono state finalmente svelate le nomination agli Emmy 2023, con l'adattamento HBO di The Last of Us che veste il ruolo di grande protagonista.

In totale, la serie TV con Pedro Pascal e Bella Ramsey ha infatti conquistato ben venticinque nomination, inclusa quella per la miglior serie TV drammatica dell'ultimo anno. Spazio anche a molti degli interpreti parte del cast di The Last of Us, inclusi ovviamente i due talentuosi protagonisti. Per l'adattamento del videogioco Naughty Dog non mancano poi riconoscimenti slegati dal mondo delle serie drammatiche, come le nomination per i migliori effetti visivi o per il miglior make-up.



Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo delle categoria all'interno delle quali concorrerà la produzione HBO.

Nomination di The Last of Us agli Emmy 2023

Miglior production design per una serie contemporanea

Miglior serie drammatica

Miglior cast per una serie drammatica

Migliori costumi

Migliori acconciature

Miglior make-up

Miglior make-up prostetico

Miglior colonna sonora

Miglior regia per una serie drammatica

Miglior fotografia per una serie drammatica

Miglior design dei titoli di testa

Miglior attore protagonista per una serie drammatica - Pedro Pascal (Joel)

per una serie drammatica - Pedro Pascal (Joel) Miglior attrice protagonista per una serie drammatica - Bella Ramsey (Ellie)

per una serie drammatica - Bella Ramsey (Ellie) Miglior attore non protagonista per una serie drammatica - quattro candidature, a Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry Burrell), Nick Offerman (Bill), Keivonn Montreal Woodard (Sam Burrell)

per una serie drammatica - quattro candidature, a Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry Burrell), Nick Offerman (Bill), Keivonn Montreal Woodard (Sam Burrell) Miglior attrice non protagonista per una serie drammatica - tre candidature, a Melanie Lynskey (Kathleen), Storm Reid (Riley) e Anna Torv (Tess)

per una serie drammatica - tre candidature, a Melanie Lynskey (Kathleen), Storm Reid (Riley) e Anna Torv (Tess) Miglior short form

MIglior sound editing per una serie drammatica o comedy

Miglior sound mixing per una serie drammatica o comedy

Migliori effetti visivi

Miglior sceneggiatura per una serie drammatica

Come svelato dalle nomination agli Emmy 2023, a competere con The Last of Us per il titolo di miglior serie drammatica saranno Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Succession, The White Lotus e Yellowjackets. Per scoprire i vincitori in tutte le categorie sarà necessario pazientare ancora per qualche tempo: la serata finale degli Emmy Award è infatti in programma per il 18 settembre 2023.