The Last of Us: l'episodio 2 contiene un easter egg su un famoso gioco Naughty Dog

Il secondo episodio di The Last of Us è andato in onda da poche ore anche in Italia e alcuni di voi si saranno probabilmente accorti di un piccolo easter egg dedicato ad un altro famosissimo gioco targato Naughty Dog. Quale? Ve lo diciamo noi, ma se non volete anticipazioni vi consigliamo di interrompere subito la lettura.

A svelare l'arcano è proprio Naughty Dog, se avete visto la puntata (a proposito, ecco la recensione di The Last of Us Episodio 2) avrete notato che Tess ad un certo punto tira fuori un accendino... vi ricorda qualcosa? Esatto, si tratta di un accendino modellato sulle fattezze di quello usato da Nathan Drake in Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Già il primo episodio di The Last of Us nascondeva tantissimi easter egg e anche il secondo non è avaro di citazioni, come dichiarato in passato da Neil Druckmann, l'intera serie renderà omaggio al videogioco con riferimenti, citazioni e easter egg, non ci aspettavamo una citazione ad Uncharted 4 ma a quanto pare lo studio ha voluto stupire il pubblico con questo riferimento dedicato ad uno dei videogiochi più venduti ed apprezzati degli ultimi anni.

Lo sapevate? Anche Google celebra The Last of Us con un easter egg che non mancherà di stupirvi..