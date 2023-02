The Last of Us Episodio 4: quando esce, titolo e anticipazioni sulla nuova puntata

Non ci siamo ancora ripresi dalla dura botta emotiva inferta dal terzo episodio della serie TV di The Last of Us, che ha temporaneamente messo in secondo piano il viaggio di Ellie e Joel per narrarci la commovente storia di Bill e Frank, ma i giorni passano ed già ora di pensare alla nuova puntata.

Intitolato "Please Hold on to My Hand!", il quarto episodio della serie TV di The Last of Us andrà in onda con i sottotitoli in italiano su Sky Atlantic a partire dalle ore 03:00 di lunedì 6 febbraio (nella notte tra domenica e lunedì, per intenderci), in contemporanea con gli Stati Uniti d'America. Contestualmente, verrà messo a disposizione anche su Sky On Demand e Now Tv. La direzione della puntata è stata affidata a Jeremy Webb, veterano del piccolo schermo che in tempi recenti ha diretto diversi episodi di The Umbrella Academy, The Punisher, Locke & Key, Tenebre e Ossa e Runaways.

Dopo aver recuperato la batteria e l'automobile di Bill, Joel ed Ellie proseguono il loro viaggio verso ovest imbattendosi in altri sopravvissuti, che non sembrano per nulla amichevoli. Nell'anteprima pubblicata da HBO Max, che potete godervi comodamente in apertura di notizia, non si vede neppure un Clicker, in compenso i momenti ad alta tensione con protagonisti gli altri esseri umani paiono numerosi. Tra i nuovi volti s'intravede anche Kathleen, personaggio interpretato da Melanie Lynskey (la June Mindy di Don't Look Up e la celebre Rose di Due Uomini e Mezzo). Kathleen è un personaggio originale creato appositamente per la serie da Craig Mazin sotto l'occhio vigile di Neil Druckmann, l'autore del videogioco originale, dunque del tutto nuovo anche per coloro che hanno già vissuto la storia di Joel ed Ellie su PlayStation 4 e PS5.

Dunque, ricapitoliamo: l'episodio 4 andrà in onda con i sottotitoli in italiano alle ore 03:00 di lunedì 6 febbraio. A coloro che stanno seguendo la serie con il doppiaggio nella nostra lingua (avete visto la nostra intervista al doppiatore di Joel, Lorenzo Scattorin?) segnaliamo che alle ore 21:15 del 6 febbraio andrà in onda il terzo episodio doppiato in italiano, sempre su Sky Atlantic e Now Tv. Per la versione doppiata in italiano del quarto episodio bisognerà invece aspettare un'altra settimana, ovvero fino alle 21:15 di lunedì 13 febbraio.