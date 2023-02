The Last of Us Episodio 4 vs videogioco: una famosissima scena a confronto

L'Episodio 4 di The Last of Us è andato in onda questa notte su HBO e NOW (ecco la nostra recensione di The Last of Us 1x04), questo episodio contiene una scena iconica del videogioco Naughty Dog, messa a confronto in un video. Chiaramente, se non volete spoiler, interrompete qui la lettura.

IGN USA ha messo a confronto la celebre sequenza del viaggio in auto di Joel ed Ellie, uno dei momenti più emozionanti ed iconici del primo The Last of Us, la scena in questione è presente nell'episodio 4 della serie TV, ricreata fedelmente, come è possibile vedere dal video qui sopra.

Non è un mistero che The Last of Us sia particolarmente fedele al videogioco, grazie anche alla collaborazione con Neil Druckmann, autore di The Last of Us e The Last of Us Parte 2, che ha potuto utilizzare il suo materiale originale per dare vita all'universo televisivo di TLOU.

Nel frattempo è stato pubblicato il trailer di The Last of Us Episodio 5 in onda anticipatamente nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, per evitare la concorrenza del Super Bowl (l'evento sportivo più atteso dell'anno negli USA e non solo) che vedrà sfidarsi Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, in onda domenica 12 febbraio.