The Last of Us Escape the Dark: Naughty Dog presenta il gioco da tavolo di Themeborne

Conclusi i festeggiamenti per il The Last of Us Day 2022, i rappresentanti di Naughty Dog si riaffacciano sulle pagine del loro blog ufficiale per annunciare ufficialmente The Last of Us: Escape the Dark, un gioco da tavolo realizzato in collaborazione con Themeborne.

Come i precedenti lavori portati avanti dalle fucine creative di Themeborne, il nuovo capitolo della serie tabletop di Escape the Dark a tema The Last of Us fa leva sullo spirito di collaborazione dei giocatori, con regole di facile comprensione ma dal gameplay davvero molto stratificato.

Il board game The Last of Us Escape the Dark comprende anche delle carte-missione illustrate in bianco e nero, ciascuna delle quali darà accesso a enigmi da risolvere insieme agli altri giocatori. Sempre attraverso le carte-missione sarà possibile accedere ad attività speciali e percorsi alternativi.

Il gioco da tavolo di Themeborne dedicato a TLOU avrà per protagonisti Joel ed Ellie: la campagna Kickstarter di questo interessante progetto inizierà l'8 novembre e Naughty Dog, ovviamente, invita tutti gli interessati a parteciparvi per contribuirne alla realizzazione. In calce e in cima alla notizia trovate gli scatti che ritraggono la confezione e il contenuto del gioco da tavolo di Themeborne ambientato nell'universo post-apocalittico di The Last of Us.