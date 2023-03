The Last of Us, i fan hanno parlato: Emma D'Arcy deve interpretare QUEL personaggio

Manca ancora una puntata alla fine della prima stagione della serie televisiva di The Last of Us, tuttavia il rinnovo è avvenuto con largo anticipo offrendo a tutti gli appassionati l'assist perfetto per dare il via al fanta-casting.

A tal proposito, sul subreddit di The Last of Us un fan ha suggerito che Emma D'Arcy, star di House of the Dragon, sarebbe perfetta nei panni di Abby, uno dei personaggi più importanti di The Last of Us Part 2, videogioco che verosimilmente fungerà da base per la sceneggiatura della seconda stagione dello show TV.

Non staremo a dirvi chi è Abby. Coloro che hanno giocato al titolo di Naughty Dog lo sanno già fin troppo bene, mentre tutti gli altri meritano di scoprirlo a tempo debito. Fatto sta che la proposta di TrixoftheTrade (questo il nome del fan) ha ricevuto un bel po' di consensi, sotto forma di oltre quattrocento upvote e tanti commenti a sostegno. "Finalmente un buon fanta-casting", ha scritto un altro appassionato. "Sappiamo che a quelli di HBO piace dare le parti ai loro stessi alunni", riferendosi al fatto che sia Pedro Pascal sia Bella Ramsey sono apparsi in passato in Game of Thrones, anch'essa targata HBO nonché ambientata nello stesso universo narrativo di House of the Dragon.

Il fanta-casting ha rapidamente infranto i confini digitali di Reddit ottenendo l'approvazione popolare anche su Twitter. "Intendo lanciare una petizione per far interpretare Abby ad Emma D'Arcy" e "Non potete capire, ho letteralmente bisogno di Emma D'Arcy nei panni di Abby" sono solamente alcuni dei commenti che abbiamo trovato.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la D'Arcy nei panni di Abby? Intanto lo showrunner sta valutando la possibilità di adattare The Last of Us Part 2 in due stagioni televisive.