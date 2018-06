The Last of Us festeggia i cinque anni dal lancio raggiungendo 17 milioni di copie vendute

The Last of Us, apprezzatissimo titolo di Naughty Dog pubblicato originariamente su PlayStation 3 e giunto in seguito anche su PlayStation 4, ha raggiunto le 17 milioni di copie vendute, come annunciato dalla software house tramite un nuovo tweet.

"Oggi è il quinto anniversario dalla data di lancio di The Last of Us", le parole di Naughty Dog. "Più di 17 milioni di voi si sono uniti in questo viaggio e il vostro affetto e supporto per i personaggi è stato incredibile. Non vediamo l'ora di proseguire il tutto con Part II".



Si tratta sicuramente di un modo adeguato per festeggiare i cinque anni dal lancio del gioco avvenuto il 14 giugno 2013. Il titolo sfruttò appieno l'hardware di PlayStation 3, regalando ai fan un'esperienza lodata dalla critica e spesso considerato uno dei migliori prodotti in assoluto della scorsa generazione di console.

Il sequel The Last of Us Part II si finalmente mostrato in azione all'E3 2018 di Los Angeles. Il filmato ha ben impressionato il pubblico, mostrando delle sequenze di azione ad altissima tensione. Neil Druckmann ha confermato che tutto ciò che è stato mostrato a schermo farà effettivamente parte del gameplay finale. Nella giornata di oggi, la software house ha inoltre diffuso un gran quantitativo di informazioni su IA e level design. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra anteprima.