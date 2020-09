The Last of Us: festeggiamo la saga di Naughty Dog per il TLOU Day!

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, l'Outbreak Day è stato modificato in The Last of Us Day: ciò non cambia il significato della ricorrenza del 26 settembre, un'occasione per ricordare uno dei più grandi videogiochi della storia recente.

La data non è stata scelta a caso: nel mondo di Joel ed Ellie, l'infezione da Cordyceps raggiunse un punto di non ritorno proprio in quel giorno del 2013. Il fungo si diffuse rapidamente, anche a causa del sovraffollamento degli ospedali, e a nulla poté la proclamazione dello stato di emergenza nazionale: fu l'inizio della fine. Da allora Naughty Dog dedica il 26 settembre a celebrazione del suo rapporto unico con i milioni di fan, ulteriormente rinvigorito dalla recente pubblicazione di The Last of Us Part 2.

Sono molte le iniziative organizzate per il TLOU Day. Sul PlayStation Store è stato lanciato un tema dinamico gratis di The Last of Us 2, mentre Scott Lowe di Naughty Dog ha presentato dei poster ufficiali e la colonna sonora originale su vinile di TLOU 2. Una partnership con CMON darà vita a The Last of Us Board Game, il gioco da tavolo ufficiale della saga di Naughty Dog. Gaming Heads ha svelato le nuove statue dedicate ai Clicker e ad Ellie, mentre Mamegyorai Collectibles lancerà una statua modulare di Ellie e Joel in scala 1:9. Noi, dal canto nostro, abbiamo preparato uno speciale dedicato al The Last of Us Day e il video che potete trovare in cima a questa notizia. Buona visione!