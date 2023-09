The Last of Us: film e libri che hanno ispirato il capolavoro Naughty Dog

The Last of Us è considerato una delle più importanti esclusive PlayStation mai create: la serie Naughty Dog ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo attraverso due giochi principali e una serie tv omonima di grande successo. E di gran livello sono anche le sue fonti d'ispirazione.

Ci sono infatti alcuni libri e film che hanno ispirato The Last of Us: quali sono? Nel corso di interviste passate, il director Neil Druckmann ha raccontato di aver preso spunto da un'opera letteraria quale The Road di Cormac McCarthy del 2006 (e portato poi sul grande schermo nel 2009 in un film omonimo con protagonista Viggo Mortensen), oltre a film come Children of Men di Alfonso Cuaron sempre del 2006 e l'iconico La Notte dei Morti Viventi realizzato nel 1968 da George Romero. Per le sue tematiche, atmosfere post-apocalittiche e scene gore, The Last of Us ha preso qualcosa da tutte queste opere che hanno contribuito così a plasmare l'identità dell'avventura di Joel ed Ellie in quella che poi abbiamo scoperto pad alla mano.

Altre fonti d'ispirazione sono state La città dei Ladri di David Benioff, ma anche il personaggio di John Hartigan comparso in Sin City. Nonostante le forti similitudini, invece, Druckmann non ha mai citato un brand come The Walking Dead tra le fonti d'ispirazione, e questo nonostante si basi su tematiche analoghe: non è dunque un caso che in molti abbiano visto forti similitudini tra The Walking Dead Daryl Dixon e The Last of Us.

Tornano infine al gioco, eccovi 5 segreti di The Last of Us che forse vi siete persi e che vale la pena riscoprire.