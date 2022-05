The Last of Us: un folla inferocita nel nuovo video leak della serie TV HBO

Continuano ad emergere video sulla lavorazione della serie televisiva di The Last of Us, attualmente nel bel mezzo delle riprese. L'ultima clip ci offre un assaggio di una scena girata a Calgary, nella provincia dell'Alberta, in Canada.

La scena, registrata da un passante nel bel mezzo della downtown della città canadese, presenta veicoli militari, esplosioni, razzi di segnalazione e una folla inferocita che sembra urlare parole come "Freedom" e "F*ck FEDRA!". Sulla base di ciò, è altamente probabile che i membri di quella folla appartengano alla fazione delle Lucciole, ben nota a tutti coloro che hanno giocato a The Last of Us, e che nella finzione la scena si stia in realtà svolgendo dalle parti di Boston, dal momento che la maggior parte degli scontri con la FEDRA nel videogioco avvengono in Massachusetts.

La scena, che denota un dispiegamento produttivo di alto livello, può essere vista nel video in calce a questa notizia. Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere anche una scena con Bella Ramsey (Ellie) e Pedro Pascal (Joel), le foto di una location inedita e una clip che denota una grande attenzione ai dettagli. La serie televisiva di The Last of Us, in lavorazione per HBO e sviluppata da Craig Mazin e Neil Druckmann, è attualmente attesa nel 2023.