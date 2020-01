The Last Of Us gioco del decennio, Neil Druckmann ringrazia la community PlayStation

Nei giorni scorsi The Last Of Us è stato eletto miglior gioco del decennio dalla community PlayStation tramite un sondaggio indetto dal PlayStation Blog. Un risultato che ha riempito d'orgoglio Neil Druckmann, direttore di The Last Of Us Parte 2.

Il game director ha ringraziato i fan ed ha assicuro che Naughty Dog continuerà a pubblicare giochi grandiosi: "vi propongo l'accordo definitivo, voi continuate ad essere dei fan incredibili e noi lavoreremo duro per creare giochi capaci di rendervi orgogliosi", queste le parole di Neil Druckmann che non lasciano spazio a dubbi sull'affetto nei confronti dei giocatori che hanno permesso a The Last Of Us di raggiungere questo incredibile risultato.

The Last Of Us è stato pubblicato nel 2013 su PS3 ed è arrivato l'anno successivo su PlayStation 4 in versione rimasterizzata. Il sequel The Last Of Us Parte 2 è stato annunciato nel 2016 e rivelato completamente solo nel 2018 e 2019, con uscita prevista per il 29 maggio 2020 su PS4 e PS4 PRO.

Il sequel di The Last Of Us è uno dei videogiochi più attesi dell'anno, solamente qualche mese ci separa dal lancio di uno degli ultimi grandi giochi per PS4 insieme a Ghost of Tsushima, in arrivo durante l'estate.