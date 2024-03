The Last of Us: il gioco Naughty Dog è basato su una storia vera?

Originariamente pubblicato nel 2013, ed evolutosi nel corso degli anni successivi tramite seguiti e versioni rimasterizzate, The Last of Us è un gioco che ha fatto del realismo uno dei suoi elementi fondanti. Ma quella raccontata da Naughty Dog e Sony può considerarsi una storia basata su fatti reali?

Sebbene The Last of Us sia, soprattutto nelle fasi iniziali, contestualizzato in una versione esistente degli Stati Uniti d'America e narri i suoi eventi attraverso un'impianto grafico totalmente dedito al realismo, è chiaro che il gioco firmato da Naughty Dog racconta una storia di finzione. Il motivo è presto detto: la presenza degli infetti, che ricordano da vicino gli zombie che da decenni fanno parte della cultura pop attraverso libri, film, televisione e videogiochi, è l'evidenza che quanto raccontato da Naughty Dog è pura immaginazione.

È interessante però notare che l'apocalisse zombie di The Last of Us deriva da una declinazione fantasiosa di un'infezione fungina realmente esistente. Il Cordyceps, la radice di tutte le tragedie narrate nel gioco, è un fungo le cui spore entrano nella vita reale in contatto col corpo dell'ospite "adeguato", nella fattispecie un insetto (esattamente come nel gioco si infiltrano negli esseri umani). Il fungo si propaga poi in tutto il corpo dell'animale, per poi ucciderlo nel giro di pochi giorni. Quando l'insetto è morto, il micelio finisce per riempire completamente il corpo ospite, che dall'esterno sembra come mummificato. Questo ha dato l'idea a Neil Druckmann e Bruce Straley per creare gli infetti, che in The Last of Us si presentano come Runner, Clicker, Bloater e altre variazioni sempre più grottesche di persone entrate in contatto con le spore o precedentemente morse da altri infetti.

I giocatori hanno fatto una scoperta in The Last of Us rimasta ignota per tanti anni dal lancio.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.