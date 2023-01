The Last of Us, da gioco a serie TV: le recensioni premiano l'adattamento HBO

Con oltre 37 milioni di copie vendute per la serie di The Last of Us, è giunto infine il momento di assistere al debutto di Joel ed Ellie sul piccolo schermo.

I due iconici personaggi videoludici hanno infatti assunto le sembianze di Pedro Pascal e Bella Ramsey, per dare vita alla serie TV di The Last of Us. Dopo The Mandalorian e Game of Thrones, i due attori si sono ritrovati a condividere il set della produzione HBO, a breve disponibile in tutto il mondo. Ma qual è stato il risultato finale degli sforzi profusi nella realizzazione dell'adattamento da Craig Mazin e Neil Druckmann?



Ebbene, sembra proprio che la serie TV di The Last of Us abbia convinto la critica specializzata. Al momento, la produzione propone un Metascore di 84/100, basato però ancora soltanto su sei recensioni. Di queste ultime, la metà (Collider, Empire, Radio Times) assegna senza esitazioni un perfect score da 100/100, mentre alcune testate hanno premiato la serie TV con votazioni più contenute. Il Telegraph, ad esempio, ha optato per un 80/100. Non sono però mancati nemmeno giudizi più critici, come il 67/100 di Entertainment. Ovviamente, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della serie TV di The Last of Us, a firma di Gabriele Laurino.

Per celebrare in grande stile il decimo anniversario del capolavoro Naughty Dog, ricordiamo che la software house ha già confermato che The Last of Us: Parte 1 arriverà su PC nel 2023, esattamente come l'ambizioso progetto multiplayer legato a The Last of Us: Parte II.