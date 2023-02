The Last of Us tra gioco e serie TV: i segreti del tuta 'enorme e viscida' del Bloater

Il Bloater della serie TV di The Last of Us non è una creatura in CGI: gli ultimi retroscena sulla serie HBO ambientata nell'universo post-apocalittico di TLOU svela questo e tanti altri segreti sul costume indossato dallo stuntman chiamato a vestire, appunto, gli spaventosi panni del Bloater.

Nel corso dell'intervista concessa a Variety da Barrie Gower, il pluripremiato truccatore e costumista (Stranger Things e Game of Thrones) che ha realizzato la tuta in lattice del Bloater della serie TV di The Last of Us ha snocciolato tutta una serie di aneddoti sul lavoro che ha svolto per ricreare le fattezze dell'enorme creatura affrontata da Joel ed Ellie.

Gower spiega che "la tuta doveva essere molto morbida, ma anche molto viscida e restituire allo spettatore un costante 'effetto bagnato'. Perciò l'abbiamo coperta con una soluzione gelatinosa che gli ha conferito quella lucentezza che avrete notato ammirando la serie. C'erano poi un sacco di dettagli da creare come le spine acuminate, le escrescenze fungine e i peli".

Nel raccontare i numerosi passaggi compiuti per restiture un aspetto 'realistico e terrorizzante' al Bloater della serie HBO di The Last of Us, Gower ha svelato che, a lavoro ultimato, il costume è arrivato a pesare ben 40 chili. Le enormi dimensioni della tuta rendevano necessario, per gli autori della serie TV, scritturare uno stuntman altrettanto 'possente': il team decise quindi di affidare la parte del Bloater al britannico Adam Basil, un muscoloso stuntman di due metri con cui lo stesso Gower aveva già stretto una collaborazione ai tempi di Game of Thrones.

